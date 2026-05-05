Сафонов вошел в заявку "ПСЖ" на ответный матч с "Баварией"

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в заявку французского "Пари Сен-Жермен" на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии", сообщается на странице парижского футбольного клуба в соцсети X.

Встреча состоится в Мюнхене в среду. В первой игре, прошедшей 28 апреля в Париже, "ПСЖ" с Сафоновым в воротах одержал победу со счетом 5:4. Российский вратарь не попал в заявку команды на последний матч чемпионата Франции, СМИ сообщали, что тренерский штаб предоставил Сафонову отдых.

Также из вратарей команды в заявку на матч с "Баварией" вошел Ренато Марин. Люка Шевалье не попал в список. 29 апреля в клубе сообщили, что француз получил травму бедра на тренировке. Также из-за повреждения матч пропустит защитник парижан Ашраф Хакими.