Партия Боложана, после его отставки, заявила о переходе в оппозицию - РИА Новости, 05.05.2026
22:23 05.05.2026
Партия Боложана, после его отставки, заявила о переходе в оппозицию

Флаг Румынии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Румынии выразил вотум недоверия кабмину во главе с премьер-министром Илие Боложаном, после чего Национал-либеральная партия (НЛП), которую он возглавлял, заявила о переходе в оппозицию.
  • НЛП обвинила социал-демократов в разрушении прежней правящей коалиции и усугублении политического кризиса в стране.
  • Политический кризис в Румынии обострился на фоне споров о мерах жесткой экономии, которые продвигал Боложан.
КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Национал-либеральная партия Румынии (НЛП), которую возглавляет отправленный в отставку премьер Илие Боложан, заявила о переходе в оппозицию по итогам заседания руководства партии, соответствующее решение распространила пресс-служба политсилы.
Парламент Румынии ранее во вторник выразил вотум недоверия кабмину во главе с премьер-министром Боложаном. За решение проголосовал 281 депутат при необходимых 233 голосах. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что намерен добиваться формирования нового прозападного кабинета без досрочных выборов.
"В нынешнем политическом контексте НЛП будет находиться в оппозиции, выполняя активную, ответственную и конструктивную роль в интересах граждан и экономической стабильности", - говорится в документе.
В НЛП обвинили социал-демократов (СДП) в разрушении прежней правящей коалиции и заявили, что они больше не являются надежным партнером для формирования нового кабинета.
"СДП несет ответственность за усугубление политического кризиса в стране", - отметили в национал-либералы. В НЛП также подчеркнули, что несмотря на уход в оппозицию, они будут поддерживать ряд приоритетов, включая выполнение обязательств по плану восстановления ЕС, экономическую программу, вступление Румынии в ОЭСР и сохранение бюджетной устойчивости.
Политический кризис в Румынии обострился на фоне споров о мерах жесткой экономии. Боложан продвигал сокращение расходов и налогово-бюджетные меры, объясняя их необходимостью снизить дефицит бюджета и сохранить доступ к европейским средствам.
СДП, "Альянс за объединение румын" (AUR) и блок PACE - Romania First во вторник зарегистрировали в парламенте Румынии вотум недоверия премьер-министру Боложану, документ подписали 253 депутата. Авторы инициативы обвинили Боложана в "разрушении экономики, обнищании населения и мошеннической продаже государственных активов". Они также упрекают Боложана в повышении НДС, отмене льгот для ряда категорий работников и высоком уровне инфляции.
