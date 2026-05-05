Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству премьера Боложана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Илие Боложана.
- Вотум недоверия подписали 253 депутата, а проголосовало за него 281 из 285 участвовавших в голосовании, что является наибольшим количеством голосов в пользу вотума недоверия в истории парламента Румынии.
КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Члены парламента Румынии на заседании во вторник объявили вотум недоверия премьеру Илие Боложану, что автоматически приводит к отставке правительства, решение парламента зачитала депутат Сильвия Михалча.
Социал-демократическая партия (СДП), "Альянс за объединение румын" (AUR) и блок PACE - Romania First во вторник зарегистрировали в парламенте Румынии вотум недоверия премьер-министру Боложану, документ подписали 253 депутата. Авторы инициативы обвинили Боложана в "разрушении экономики, обнищании населения и мошеннической продаже государственных активов". Они также упрекают премьер-министра в повышении НДС, отмене льгот для ряда категорий работников и высоком уровне инфляции.
"Было отдано 285 голосов, из них за вынесение вотума недоверия - 281, против - 4 голоса. Констатируется, что было собрано большинство голосов для принятия вотума недоверия, как того требует конституция. Это наибольшее количество голосов (в пользу вотума недоверия - ред.) в истории парламента Румынии", - сказала Михалча во время заседания парламента, которое транслировалось онлайн на сайте законодательного органа.
Согласно местному законодательству, вотум недоверия должны были поддержать минимум 233 парламентария, голосование проходило тайно.
Боложан до начала процесса голосования заявил, что инициатива о его отставке является "цинично", поскольку не учитывает, что Румыния проходит сразу через несколько кризисов и отставка правительства лишь усугубит ситуацию.