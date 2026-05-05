Для мирной ядерной программы Ирану не нужно обогащать уран, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для мирной ядерной программы Ирану не нужно обогащать уран, но Тегеран якобы проявляет желание милитаризации атома.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что находящийся в Иране обогащенный уран уже может быть непригодным для использования, однако все равно требует его передачи Соединенным Штатам.
"Кстати, если то, чего хочет Иран, - это гражданская ядерная программа для электростанций и тому подобного, то в мире есть много стран, у которых это есть, и они не обогащают, они импортируют, они импортируют обогащенный материал... Они (Иран - ред.) ведут себя так, будто хотят военную ядерную программу. Это неприемлемо", – заявил Рубио на пресс-конференции в Белом доме.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники ранее утверждал, что Иран якобы предложил США план по установлению долгосрочного мира в три этапа, который включает прекращение обогащения урана на срок до 15 лет. Позже иранское агентство Fars опровергло эту информацию, отметив, что предложения Ирана американской стороне не содержат пунктов, согласно которым Тегеран должен заморозить обогащение своего урана, а также открыть Ормузский пролив.