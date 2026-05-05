Вопрос о судьбе иранского урана нужно решать дипломатически, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос о судьбе обогащенного урана, находящегося у Ирана, должен быть решен дипломатическим путем.
"Что касается переговоров, думаю, президент ясно дал понять, что частью переговорного процесса должен быть не только вопрос обогащения (урана - ред.), но и вопрос о том, что будет с этим материалом ... Этот вопрос должен быть решен, и он обсуждается на переговорах", - сказал Рубио журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.