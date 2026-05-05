Американские военные не откроют огонь первыми в Ормузе, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что американские военные не откроют огонь первыми в Ормузском проливе, если по ним не будет вестись стрельба, на фоне продолжающегося напряжённого противостояния между США и Ираном в стратегически важном транспортном коридоре.