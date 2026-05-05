Американские военные не откроют огонь первыми в Ормузе, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что американские военные не откроют огонь первыми в Ормузском проливе, если по ним не будет вестись стрельба, на фоне продолжающегося напряжённого противостояния между США и Ираном в стратегически важном транспортном коридоре.
Ранее во вторник официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил позицию Тегерана, согласно которой любое передвижение гражданских и торговых судов в Ормузском проливе осуществляется по определенному маршруту и при согласовании с иранскими властями.
"Это оборонительная операция. И это означает очень простую вещь: мы не открываем огонь, если по нам не стреляют первыми, понятно? Мы не нападаем на них (Иран - ред.). Мы не атакуем. Но если они атакуют нас - например, атакуют судно - вы должны на это реагировать", - сказал Рубио во время пресс-брифинга в Белом доме.
При этом Рубио также подчеркнул, что США будут добиваться полной свободы судоходства через Ормузский пролив без каких-либо ограничений и сборов за проход торговых судов.
Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.