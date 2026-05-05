Рубио оценил возможность дипломатического урегулирования между Ираном и США

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио во вторник заявил, что возможности для дипломатического урегулирования между США и Ираном, по его оценке, существуют.
"Есть реальный дипломатический путь (к урегулированию - ред.), и мы продолжаем его изучать", - сказал Рубио в ходе брифинга в Белом доме.
