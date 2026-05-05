Рубио оценил возможность дипломатического урегулирования между Ираном и США
22:25 05.05.2026 (обновлено: 22:31 05.05.2026)
Рубио оценил возможность дипломатического урегулирования между Ираном и США

© REUTERS / Aaron Schwartz — Госсекретарь США Марко Рубио
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио во вторник заявил, что возможности для дипломатического урегулирования между США и Ираном, по его оценке, существуют.
"Есть реальный дипломатический путь (к урегулированию - ред.), и мы продолжаем его изучать", - сказал Рубио в ходе брифинга в Белом доме.
