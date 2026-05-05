В "Ростехе" создали комплекс для срыва массированных атак FPV-дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Ростех" создал дополнение к комплексу "СЕРП" для противодействия массированным атакам FPV-дронов.
- Комплекс отличается скоростью развертывания и эффективностью подавления сигнала.
- Система способна работать по наиболее распространенным частотам управления FPV-дронов, включая гражданские диапазоны, и формировать направленные и всенаправленные помехи.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Предприятие "Ростеха" выпустило дополнение к комплексу "СЕРП", способное противодействовать массированным атакам FPV-дронов, сообщили во вторник в госкорпорации.
"Ростех" разработал линейку камер для беспилотников
29 апреля, 08:19
Отмечается, что комплекс "СЕРП-FPV" предназначен для эффективного противодействия беспилотникам, угрожающим мобильным объектам. В госкорпорации назвали важными особенностями скорость развертывания комплекса и эффективность подавления сигнала.
Новая система способна работать по наиболее распространенным частотам управления FPV-дронов, в том числе на гражданских диапазонах. Комплекс формирует направленные помехи для защиты от отдельных беспилотников и всенаправленные для отражения групповых налетов.
Замдиректора по развитию бизнеса НИИ "Вектор" (входит в "Росэл") Наталия Котляр рассказала, что операторы беспилотников часто экспериментируют и "перепрошивают" технику, чтобы она работала на нестандартных частотах. Это делается для того, чтобы типовые настройки и решения радиоэлектронного противодействия не были эффективны.
"Однако "СЕРПЫ" имеют важную особенность. Если даже оператор использует "авторскую" частоту, но она находится в диапазоне нашего антидрона, то сигнал все равно будет подавлен. На каждую хитрую "птичку" - свой РЭБ с секретом", - приводит слова Котляр "Ростех".