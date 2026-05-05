В "Ростехе" создали комплекс для срыва массированных атак FPV-дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ "Ростех" создал дополнение к комплексу "СЕРП" для противодействия массированным атакам FPV-дронов.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Предприятие "Ростеха" выпустило дополнение к комплексу "СЕРП", способное противодействовать массированным атакам FPV-дронов, сообщили во вторник в госкорпорации.

"В " Ростехе " создали решение для срыва массированных атак FPV-дронов. Холдинг "Росэл" дополнил линейку систем противодействия беспилотникам "СЕРП" изделием, рассчитанным на защиту транспорта от FPV-дронов, которые активно применяются в том числе как ударные БПЛА", - говорится в сообщении

Отмечается, что комплекс "СЕРП-FPV" предназначен для эффективного противодействия беспилотникам, угрожающим мобильным объектам. В госкорпорации назвали важными особенностями скорость развертывания комплекса и эффективность подавления сигнала.

Новая система способна работать по наиболее распространенным частотам управления FPV-дронов, в том числе на гражданских диапазонах. Комплекс формирует направленные помехи для защиты от отдельных беспилотников и всенаправленные для отражения групповых налетов.

Замдиректора по развитию бизнеса НИИ "Вектор" (входит в "Росэл") Наталия Котляр рассказала, что операторы беспилотников часто экспериментируют и "перепрошивают" технику, чтобы она работала на нестандартных частотах. Это делается для того, чтобы типовые настройки и решения радиоэлектронного противодействия не были эффективны.