Выставка-форум "Россия" вошла в топ-5 событий страны

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ вошла в топ-5 событий в РФ мирового масштаба, следует из исследования консалтинговой группы "Полилог" и "Мастерской новых медиа".

"После опроса более 100 экспертов в сфере ивент-менеджмента были определены топ-5 российских событий мирового уровня. В их число вошла Международная выставка-форум "Россия", - говорится в результатах исследования, приведенных в сообщении пресс-службы Национального центра "Россия".

Как отметил заместитель генерального директора "Полилога" по взаимодействию с органами государственной власти Никита Сетов, в условиях внешних ограничений международные мероприятия стали важным инструментом продвижения повестки и ценностей РФ

"Спрос на международные события в России является логичным продолжением трансформации мировой политики - она перекраивается, нужно больше общаться и договариваться о "правилах игры" во всех сферах и отраслях. Кроме событий с очным участием, человечество пока не изобрело иного эффективного формата делать это", - приводятся в сообщении слова Сетова.

Эксперты, участвовавшие в исследовании, выявили формулу, по которым мероприятие можно назвать международным. В частности, исследователи выявили пять критериев: международный состав участников и спикеров, медийное освещение за рубежом, актуальная глобальная повестка, партнеры и организаторы из разных стран и география за пределами государства. По данным исследования, международным мероприятие считается, если оно соответствует как минимум двум из пяти критериям.

"Среди российских событий, которые оказали наибольшее влияние на иностранную аудиторию, а также соответствуют всем критериям международных мероприятий, можно отметить следующие: Международная выставка-форум "Россия" (2023–2024); Всемирный фестиваль молодежи (2024); зимние Олимпийские игры в Сочи (2014); чемпионат мира по футболу (2018); XVI саммит БРИКС Казани (2024)", - говорится в исследовании.

В тоже время, согласно результатам исследования, большинство респондентов (92%) ожидают роста спроса на международные события в России в ближайшее время.

"По мнению экспертов (87%), именно события способны изменить отношение внешней аудитории к стране и являются одним из ключевых инструментов по формированию ее имиджа за рубежом", - говорится в исследовании.