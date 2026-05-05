Выставка-форум "Россия" вошла в топ-5 событий страны - РИА Новости, 05.05.2026
11:27 05.05.2026
Выставка-форум "Россия" вошла в топ-5 событий страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ вошла в топ-5 событий в России мирового масштаба по результатам исследования консалтинговой группы "Полилог" и "Мастерской новых медиа".
  • Эксперты исследования определили пять критериев для признания мероприятия международным: международный состав участников и спикеров, медийное освещение за рубежом, актуальная глобальная повестка, партнеры и организаторы из разных стран и география за пределами государства.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ вошла в топ-5 событий в РФ мирового масштаба, следует из исследования консалтинговой группы "Полилог" и "Мастерской новых медиа".
"После опроса более 100 экспертов в сфере ивент-менеджмента были определены топ-5 российских событий мирового уровня. В их число вошла Международная выставка-форум "Россия", - говорится в результатах исследования, приведенных в сообщении пресс-службы Национального центра "Россия".
Как отметил заместитель генерального директора "Полилога" по взаимодействию с органами государственной власти Никита Сетов, в условиях внешних ограничений международные мероприятия стали важным инструментом продвижения повестки и ценностей РФ.
"Спрос на международные события в России является логичным продолжением трансформации мировой политики - она перекраивается, нужно больше общаться и договариваться о "правилах игры" во всех сферах и отраслях. Кроме событий с очным участием, человечество пока не изобрело иного эффективного формата делать это", - приводятся в сообщении слова Сетова.
Эксперты, участвовавшие в исследовании, выявили формулу, по которым мероприятие можно назвать международным. В частности, исследователи выявили пять критериев: международный состав участников и спикеров, медийное освещение за рубежом, актуальная глобальная повестка, партнеры и организаторы из разных стран и география за пределами государства. По данным исследования, международным мероприятие считается, если оно соответствует как минимум двум из пяти критериям.
"Среди российских событий, которые оказали наибольшее влияние на иностранную аудиторию, а также соответствуют всем критериям международных мероприятий, можно отметить следующие: Международная выставка-форум "Россия" (2023–2024); Всемирный фестиваль молодежи (2024); зимние Олимпийские игры в Сочи (2014); чемпионат мира по футболу (2018); XVI саммит БРИКС в Казани (2024)", - говорится в исследовании.
В тоже время, согласно результатам исследования, большинство респондентов (92%) ожидают роста спроса на международные события в России в ближайшее время.
"По мнению экспертов (87%), именно события способны изменить отношение внешней аудитории к стране и являются одним из ключевых инструментов по формированию ее имиджа за рубежом", - говорится в исследовании.
Международная выставка-форум "Россия" проходила на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля 2024 года. Посетителям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку за время ее существования посетило 18 миллионов человек.
