Страны G7 ведут переговоры о создании постоянного секретариата, пишут СМИ

ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Страны "Группы семи" (G7) ведут переговоры о создании постоянного секретариата с тем, чтобы этот орган обеспечил выполнение инициатив объединения по увеличению поставок критически важных минералов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Страны "Большой семерки" ведут переговоры о создании постоянного секретариата для обеспечения сохранения инициатив объединения по увеличению поставок критически важных минералов вне зависимости от того, к какому из членов перейдет председательство", - говорится в материале.
Соответствующие обсуждения проходят в условиях, когда развитые страны, участвующие в работе G7, стремятся сократить свою зависимость от Китая, доминирующего в производстве минералов, необходимых для оборонного сектора, энергетического перехода и развития обрабатывающей промышленности. Таким образом создание секретариата G7 помогло бы объединению в выполнении любых решений по критически важным сырьевым материалам, которые могут быть приняты на саммите "Большой семерки", который состоится в июне и на котором может быть принято решение о создании секретариата, напоминает Рейтер.
В прошлом месяце США и страны Европы договорились об углублении координации в вопросах поставок критически важных минералов, таких как литий, кобальт и редкоземельные металлы. При этом европейцы отвергли идею единого общего запаса критически важных минералов G7 в пользу того, чтобы каждая страна контролировала свои собственные запасы. Кроме того, страны ЕС выступили против того, чтобы США возглавляли этот проект, из страха, что доступ к критически важным минералам может быть ограничен со стороны Вашингтона в случае кризиса. Помимо этого, внутри ЕС уже создается проект аналогичного запаса, во главе которого стоят Франция, Германия и Италия, говорится в материале.
По информации агентства, секретариат G7 может расположиться либо при Международном энергетическом агентстве (МЭА), либо при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), штаб-квартиры которых расположены в Париже. МЭА отказалось комментировать эту информацию, а в ОЭСР на запрос агентства Рейтер о комментарии не ответили.
Несмотря на это МЭА подтвердило свою информацию о проведении во вторник в Брюсселе семинара по обсуждению вопросов складирования минеральных ресурсов на случай, если будет принято решение о создании секретариата G7. К участию в этом семинаре были приглашены представители правительств США, Германии, Франции, Канады, Италии, а также не входящей в "Большую семерку" Испании. Помимо них, на него пригласили представителей ряда крупных компаний, таких как General Motors, Glencore, Leonardo и Umicore, говорится в материале.
Саммит "Большой семерки" под председательством Франции пройдет во французском городе-курорте Эвиан-ле-Бен 15-17 июня. Помимо членов объединения, в нем также примут участие лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.