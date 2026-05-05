ПВО сбила 88 украинских беспилотников над Россией за пять часов

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 9.00 до 14.00 мск во вторник сбили 88 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

