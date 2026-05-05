Жительница Энергодара получила ранение при атаке беспилотников ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Жительница города-спутника Запорожской АЭС Энергодара получила легкие ранения при атаке беспилотников ВСУ по городу, сообщил глава города Максим Пухов.
"В результате сегодняшних ударов беспилотниками по Энергодару легкие ранения получила одна из жительниц города 1945 года рождения. Медиками оказана вся необходимая помощь", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
Не менее 15 дронов ВСУ атаковали во вторник здание администрации Энергодара, пострадавших и погибших нет, всех своевременно эвакуировали, сообщал ранее мэр.