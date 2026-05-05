Регионы приступают к реализации новой концепции исторического просвещения
09:00 05.05.2026 (обновлено: 14:17 05.05.2026)
Регионы приступают к реализации новой концепции исторического просвещения

Минпросвещения РФ направило в регионы Концепцию исторического просвещения

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство просвещения РФ направило в регионы Концепцию исторического просвещения для формирования региональных планов ее реализации.
  • Ключевая цель Концепции исторического просвещения — формирование гражданской идентичности и мировоззренческого суверенитета через знание истории.
  • Регионы должны создать систему реализации концепции с учетом региональной специфики — истории, традиций, культурного наследия.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министерство просвещения РФ направило в регионы Концепцию исторического просвещения. Уже в ближайшие месяцы появятся региональные планы ее реализации с конкретными мероприятиями, программами и форматами работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института содержания и методов обучения (ИСМО) имени В.С. Леднева Минпросвещения России.
Документ, одобренный на коллегии Минпросвещения в апреле 2026 года, фактически задает рамку для формирования единой системы историко-просветительской работы от начальной школы до педагогических вузов. Ключевая цель Концепции исторического просвещения — формирование гражданской идентичности и мировоззренческого суверенитета через знание истории.
Историческое просвещение описывается в документе как "регулируемая государством деятельность по распространению достоверных и научно обоснованных исторических знаний". По задумке министерства, оно должно не только дополнять уроки истории, но и охватывать внеурочную деятельность, дополнительное образование, работу учреждений культуры и т. п.
Особый акцент делается на принципе "Россия-центричности": Россия рассматривается как государство-цивилизация с уникальным историческим путем и вкладом в мировое развитие. Историческое просвещение призвано стать инструментом защиты исторической правды, формирования устойчивых ценностных ориентиров, развития способности критически оценивать информацию. Подчеркивается необходимость повышения осведомленности школьников о героях Отечества и сохранения памяти о жертвах геноцида советского народа.
Историческое просвещение не ограничивается только сферой образования — в него вовлекаются общественные организации, музеи, медиа, волонтерские движения. В число инструментов реализации концепции входят как традиционные формы (уроки, лекции, экскурсии), так и новые форматы: цифровые платформы, медиапроекты, интерактивные ресурсы. Предусмотрено развитие единой цифровой инфраструктуры и создание верифицированного контента для образовательной среды.
Особое место занимают практики, связанные с личным опытом: изучение истории семьи, участие в мемориальных акциях, волонтерская деятельность. Такой подход позволяет перевести знания в личностные смыслы и устойчивые ценностные установки.
Принципиальная новизна концепции исторического просвещения заключается, прежде всего, в ее системности, сообщил руководитель Института содержания и методов обучения (ИСМО) имени В.С. Леднева Минпросвещения России Максим Костенко.
"Мы говорим не о разрозненных акциях или дополнительных занятиях, а о целостной среде, в которой формируется личность школьника. Историческое просвещение должно пронизывать всю образовательную практику — от уроков до внеурочной деятельности, кружков, секций, учреждений культуры", — подчеркнул он.
По его словам, сегодня история становится предметом интерпретаций, иногда — откровенных искажений. Поэтому задача школы — не просто дать знания, а сформировать у ребенка способность понимать исторические процессы, видеть причинно-следственные связи и критически оценивать информацию.
"Важно понимать, что речь идет не только о знании фактов. Формирование ценностных ориентаций — это процесс, который проходит несколько этапов: от осведомленности к личностному принятию и далее — к поведению. Исторические сюжеты, биографии, работа с источниками, участие в проектах — все это помогает ребенку "прожить" историю и соотнести ее с собственным опытом", — пояснил эксперт.
Ключевую роль в этой системе играют педагоги, которые становятся проводниками исторического знания и ценностей, отметил Максим Костенко.
"Поэтому сегодня мы уделяем особое внимание подготовке учителей — как будущих, так и действующих. Необходимо, чтобы они владели современными методиками, умели работать с различными форматами и понимали воспитательный потенциал исторического материала", — добавил он.
Сегодня перед регионами стоит задача создать работающую систему реализации концепции. Эта работа включает в себя разработку региональных программ, подготовку кадров, формирование партнерств с учреждениями культуры и общественными организациями с учетом региональной специфики — истории, традиций, культурного наследия, подчеркнул эксперт.
"Ключевым результатом станет формирование личности, которая понимает историю своей страны, своей малой родины, уважает ее, гордится ею, чувствует свою сопричастность к будущему страны. Цель реализации концепции — воспитать гражданина, который гордится своей родиной и готов созидать на ее благо", — заключил он.
Концепция исторического просвещения реализуется во исполнение указа президента РФ "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" и указа "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения".
 
