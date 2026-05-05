США заранее уведомили Иран об операции в Ормузском проливе, пишут СМИ

- США заранее уведомили Иран об операции в Ормузском проливе и предостерег Тегеран от вмешательства, утверждает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. США заранее уведомили Иран об операции в Ормузском проливе, утверждает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
"Высокопоставленный чиновник администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа в воскресенье проинформировал Иран о предстоящей операции США по проведению судов через Ормузский пролив и предостерег Тегеран от вмешательства", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.