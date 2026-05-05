Прокурор запросил 20 лет колонии экс-посудомойщице из Кадетского корпуса СК

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокурор запросил 20 лет колонии для бывшей посудомойщицы Кадетского корпуса СК РФ им. Александра Невского за участие в деятельности террористической организации и попытку вовлечения кадета в террористическую деятельность.

Подсудимая обвиняется в участии в запрещенной в РФ проукраинской террористической организации "Легион „Свобода России“"* и в идеологической обработке кадета, а также в предоставлении ему специализированной литературы.

Житенко свою вину не признает и объясняет свои действия педагогическим приемом, но по данным следствия, она также поощряла кадета деньгами за выполнение заданий.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Гособвинитель попросила приговорить к 20 годам колонии бывшую посудомойщицу Кадетского корпуса СК РФ им. Александра Невского, которая пыталась приобщить кадета к террористической деятельности, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.

"По совокупности всех преступлений прошу приговорить к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллион рублей и ограничению свободы на 2 года", — сказала прокурор в ходе прений сторон.

Александра Житенко обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 1.1, ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности, содействие террористической деятельности) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 150 УК РФ (покушение на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

По версии следствия, с апреля 2023 года она являлась участницей запрещенной в РФ проукраинской террористической организации "Легион "Свобода России"*.

Суд установил, что, работая мойщицей посуды в столовой кадетского корпуса, подсудимая вела с одним из воспитанников целенаправленные беседы, формируя у него негативное отношение к участникам СВО и сотрудникам правоохранительных органов, а также предоставляла специализированную литературу по минно-взрывному делу и конспирации.

Житенко свою вину не признает. На допросе в суде она заявляла о возможных психопатии и когнитивных расстройствах, однако официальных подтверждений этого, по ее собственным словам, нет.

Свои действия обвиняемая объясняла педагогическим приемом, утверждая, что лишь пыталась отвлечь подростка от опасной темы. По данным следствия, помимо идеологической обработки фигурантка поощряла кадета деньгами за выполнение заданий и даже организовала с ним поход на Кузьминское кладбище для поиска тайников ("закладок") соратников террористической организации.

Уголовное дело было возбуждено летом 2024 года. Житенко внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов.