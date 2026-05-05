Защита экс-главы НИИ Минобороны обжаловала приговор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защита бывшего начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России Игоря Рутько обжаловала приговор.
- Суд первой инстанции приговорил экс-начальника НИИ к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 20 миллионов рублей за получение взяток и превышение полномочий.
- В судебных материалах указано, что апелляционная жалоба принята к рассмотрению.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Защита бывшего начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России Игоря Рутько, осужденного на 11 лет за получение взяток и превышение полномочий, обжаловала приговор, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Рутько вменялись семь эпизодов получения взяток в крупном и особо крупном размерах, а также эпизод превышения должностных полномочий группой лиц из корыстной или иной личной заинтересованности.
Суд первой инстанции в феврале приговорил экс-начальника НИИ к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 20 миллионов рублей. Согласно приговору, Рутько получил взятки более чем на 30 миллионов рублей.
"Апелляционная жалоба подана адвокатом, принята к рассмотрению", - говорится в материалах.
Сведений о позиции прокуратуры по поводу приговора Рутько в материалах нет. Ранее в прениях гособвинитель просил для экс-начальника НИИ Минобороны 16 лет лишения свободы со штрафом в 50 миллионов рублей. Сам фигурант в суде заявлял, что признает вину в превышении полномочий, но не в получении взяток.
Защита обжаловала приговор экс-замминистра обороны Попову
22 апреля, 05:33