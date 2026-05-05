Лидер ПМР рассказал о формате шествия "Бессмертного полка" в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" пройдет 9 мая в городах Приднестровья в очном формате, сообщил во вторник журналистам глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Конечно, будут концертные программы, круглые столы на всевозможных площадках, возложение цветов и шествие "Бессмертного полка". Все это предусмотрено не только в Тирасполе, а в целом в Приднестровье", - сказал Красносельский.
Лидер ПМР добавил, что 9 мая в Приднестровье будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны.
"К сожалению, их осталось крайне мало. Шесть человек всего лишь – участников боевых действий Великой Отечественной войны. Пять мужчин, одна женщина. Женщина – Кройтор Зинаида Павловна. Она проживает в городе Рыбница. Исполнилось ей в этом году 103 года. Остальным тоже под сто лет. Это уже уходящее поколение – Поколение Победителей", - отметил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.