Краткий пересказ от РИА ИИ Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците противоопухолевых препаратов метотрексат и этопозид.

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Остатки противоопухолевого препарата метотрексат превышают 2,4 миллиона упаковок, а этопозида — 135 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.

О нехватке этих препаратов написала сегодня газета "Известия" — по ее информации, этопозида нет в аптеках в 80 регионах, метотрексата — в 57. По словам врачей, которые приводит издание, оба лекарства необходимы для лечения детского рака.

"По состоянию на текущую дату ситуация с выпуском в гражданский оборот данных онкологических препаратов стабильна, производители выполняют заявленные производственные планы", — отметили в Росздравнадзоре

Там привели данные на 3 мая: остатки метотрексата в разных формах составляют более 2,4 миллиона упаковок, этопозида — более 135 тысяч.

В ведомстве уточнили, что эти средства требуют медицинского наблюдения и вводятся в условиях дневного стационара или в больницах. Поэтому остатки сосредоточены в медицинских организациях, которые закупают препараты напрямую.

Последний раз этопозид выпускали в гражданский оборот 13 апреля, а метотрексат — 27 апреля, добавили в Росздравнадзоре.