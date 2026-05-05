Премьера новой версии спектакля "Король умирает" состоится в Москве

Король Беранже Первый узнает, что ему предстоит умереть. Еще недавно он распоряжался миром, но теперь его королевство рассыпается на глазах, время становится ощутимым почти физически, а власть оказывается беспомощной перед самым простым и самым страшным фактом человеческого существования.