Премьера новой версии спектакля "Король умирает" состоится в Москве

МОСКВА, 5 мая — пресс-служба театра "СОбытие". Премьера новой версии спектакля "Король умирает" состоится 16 и 21 мая 2026 года в Москве в драматическом театре "СОбытие".
Спектакль "Король умирает" — это трагикомедия по пьесе французского драматурга Эжена Ионеско.
Король Беранже Первый узнает, что ему предстоит умереть. Еще недавно он распоряжался миром, но теперь его королевство рассыпается на глазах, время становится ощутимым почти физически, а власть оказывается беспомощной перед самым простым и самым страшным фактом человеческого существования.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.