Водителя разбившегося в Москве Ferrari хотят лишить водительских прав - РИА Новости, 05.05.2026
21:02 05.05.2026 (обновлено: 21:15 05.05.2026)
Водителя разбившегося в Москве Ferrari хотят лишить водительских прав

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Обстановка на Зубовском бульваре в Москве, где рэпер Navai попал в ДТП
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве на Зубовском бульваре спорткар Ferrari без номеров попал в ДТП.
  • Департамент транспорта столицы планирует подать иск в суд для возмещения ущерба и лишения водителя прав за грубое нарушение ПДД и повреждение городской инфраструктуры.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Автомобиль, попавший в ДТП на Зубовском бульваре в Москве, был без номеров, планируется иск в суд для возмещения ущерба и лишения водителя водительских прав, сообщил департамент транспорта столицы.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что спорткар Ferrari, в котором находился рэпер Navai, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы. Позднее в ГИБДД сообщили РИА Новости, что никто не пострадал.
"Водитель передвигался на автомобиле без номерных знаков. За грубое нарушение ПДД и повреждение городской инфраструктуры будет составлено обращение в суд по поводу возмещения ущерба и лишения водительских прав", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
