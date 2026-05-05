Водителя разбившегося в Москве Ferrari хотят лишить водительских прав

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве на Зубовском бульваре спорткар Ferrari без номеров попал в ДТП.
- Департамент транспорта столицы планирует подать иск в суд для возмещения ущерба и лишения водителя прав за грубое нарушение ПДД и повреждение городской инфраструктуры.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Автомобиль, попавший в ДТП на Зубовском бульваре в Москве, был без номеров, планируется иск в суд для возмещения ущерба и лишения водителя водительских прав, сообщил департамент транспорта столицы.
"Водитель передвигался на автомобиле без номерных знаков. За грубое нарушение ПДД и повреждение городской инфраструктуры будет составлено обращение в суд по поводу возмещения ущерба и лишения водительских прав", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Момент аварии с рэпером Navai попал на видео
Вчера, 20:53