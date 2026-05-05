15:28 05.05.2026
МЧС назвало предварительную причину пожара в Выксе, где погибли люди

© ГУ МЧС России по Нижегородской области — Сотрудники МЧС на месте пожара в г.о.г. Выкса Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая – РИА Новости. Причиной пожара в городе Выкса Нижегородской области, где погибли 5 человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, заявили в региональном главке МЧС.
Ранее ведомство сообщило, что пять человек, в том числе двое детей, погибли на пожаре в частном жилом доме на улице Челюскина в Выксе.
"Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Кроме того, в доме не был установлен пожарный извещатель, который мог бы вовремя оповестить о задымлении и дать людям шанс на спасение", - говорится в сообщении.
По словам заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУМЧС России по Нижегородской области Александра Пономарева, погибшими являются трое мужчин 1971, 1976, 1978 года рождения, а также двое мальчиков 2009 года рождения и 2013 года рождения.
Ранее СУСК региона сообщило о возбуждении уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).
