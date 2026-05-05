На Алтае разгорелся природный пожар на площади 35 гектаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Усть-Коксинском районе Республики Алтай разгорелся природный пожар на площади 35 гектаров.
- В его ликвидации участвуют более 40 человек.
БАРНАУЛ , 5 мая – РИА Новости. Природный пожар площадью 35 гектаров тушат в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, задействовано более 40 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"В Усть-Коксинском районе Республики Алтай действует лесной пожар площадью 35 гектаров… На данный момент в тушении пожара задействовано более 40 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что локализовать возгорание планируется до 17:00 местного времени (13.00 мск).