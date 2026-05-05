08:49 05.05.2026
В Нижегородской области возбудили дело после гибели пяти человек при пожаре

© ГУ МЧС России по Нижегородской областиСотрудники МЧС на месте пожара в г.о.г. Выкса Нижегородской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижегородской области возбудили уголовное дело после гибели людей при пожаре в частном доме в Выксе.
  • Тела пятерых человек, включая двоих детей, обнаружили после ликвидации пожара.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Нижегородской области после гибели пяти человек при пожаре в частном доме в Выксе, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 5 мая в частном домовладении, расположенном на улице Челюскина в Выксе, произошло возгорание. После ликвидации пожара сотрудниками МЧС России по Нижегородской области обнаружены тела пятерых человек, двое из которых дети.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи СК России приступили к осмотру места происшествия и тел погибших. С целью установления причин смерти потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы. Для установления причин возникновения возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза", - говорится в сообщении.
ПроисшествияРоссияНижегородская областьВыксаСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России
 
 
