Названа возможная причина пожара в томском селе, где сгорело 16 домов
06:28 05.05.2026
Названа возможная причина пожара в томском селе, где сгорело 16 домов

Уничтоживший 16 домов в томском селе пожар возник из-за перехлеста проводов ЛЭП

© Главное управление МЧС России по Томской области
Тушение пожара в селе Новоильинка Томской области
Тушение пожара в селе Новоильинка Томской области. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Новоильинка Томской области 2 мая произошел крупный пожар, уничтоживший 16 домов.
  • Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети (перехлест проводов линии электропередачи).
  • Ситуацию осложнили сильные порывы ветра.
НОВОСИБИРСК, 5 мая - РИА Новости. Крупный пожар, уничтоживший 16 домов в селе Новоильинка Томской области, по предварительным данным, возник из-за перехлеста проводов линии электропередачи, сообщает ГУМЧС по региону.
По данным ГУМЧС по Томской области, 2 мая произошел крупный пожар в селе Новоильинка Шегарского района, где сгорели 16 домов, пять из которых нежилые. Ситуацию осложнили сильные порывы ветра. Власти пообещали людям материальную помощь.
"Дознаватели ГУМЧС России по Томской области установили предварительную причину пожара, произошедшего 2 мая в селе Новоильинка Шегарского района. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети (перехлест проводов линии электропередачи)", - говорится в сообщении.
Пожар по улице Рабочей в селе Новоильинка произошел 2 мая в 15.54 (11.54 мск). Огонь распространился на площади 2500 квадратных метров, уничтожив 11 жилых домов, пять нежилых и надворные постройки. Ликвидация пожара осложнялась сильными порывами ветра и завершилась 3 мая в 11.20 (07.20 мск).
Происшествия, Томская область, Шегарский район, Россия
 
 
