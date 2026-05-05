Названа возможная причина пожара в томском селе, где сгорело 16 домов

НОВОСИБИРСК, 5 мая - РИА Новости. Крупный пожар, уничтоживший 16 домов в селе Новоильинка Томской области, по предварительным данным, возник из-за перехлеста проводов линии электропередачи, сообщает ГУМЧС по региону.

Пожар по улице Рабочей в селе Новоильинка произошел 2 мая в 15.54 (11.54 мск). Огонь распространился на площади 2500 квадратных метров, уничтожив 11 жилых домов, пять нежилых и надворные постройки. Ликвидация пожара осложнялась сильными порывами ветра и завершилась 3 мая в 11.20 (07.20 мск).