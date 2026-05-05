При пожаре в Нижегородской области погибли пять человек

02:01 05.05.2026
При пожаре в жилом доме в Нижегородской области погибли пять человек

© ГУ МЧС России по Нижегородской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При пожаре в жилом доме в Нижегородской области погибли пять человек, в том числе двое детей.
  • Пожар произошел на улице Челюскина в Выксе, дом горел по всей площади, огонь был ликвидирован на 80 квадратных метрах.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в жилом доме в Нижегородской области, сообщило ГУ МЧС России по Нижегородской области.
"Пять человек погибли на пожаре в Нижегородской области. Личный жилой дом загорелся на улице Челюскина в Выксе. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел по всей площади", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что огонь ликвидирован на 80 квадратных метрах. На месте пожара обнаружены тела пяти погибших, в том числе двоих детей, личности устанавливаются.
Отмечается также, что на месте работают дознаватели МЧС России для установления причины трагедии.
ПроисшествияНижегородская областьВыксаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
