При пожаре в Нижегородской области погибли пять человек

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в жилом доме в Нижегородской области, сообщило ГУ МЧС России по Нижегородской области.
"Пять человек погибли на пожаре в Нижегородской области. Личный жилой дом загорелся на улице Челюскина в Выксе. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел по всей площади", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что огонь ликвидирован на 80 квадратных метрах. На месте пожара обнаружены тела пяти погибших, в том числе двоих детей, личности устанавливаются.