11:49 05.05.2026
В Запорожской области два человека пострадали от атак ВСУ за сутки

Балицкий: мужчина и девушка ранены при атаке ВСУ на дом в запорожской Васильевке

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
  • В Запорожской области два человека пострадали от атак ВСУ за сутки.
  • Пострадавшие — мужчина 1969 года рождения и девушка 2002 года рождения, они находятся в больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в Запорожской области за сутки от атак ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки зафиксировано 12 фактов целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам Запорожской области. Два человека пострадали", – написал губернатор в своем канале в "Макс".
В городе Васильевке в результате атаки по частному домовладению пострадали мужчина 1969 года рождения и девушка 2002 года рождения — оба доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, написал губернатор.
Атаки зафиксированы в Васильевском, Акимовском, Токмакском, Черниговском и Каменско-Днепровском муниципальных округах. Повреждена гражданская инфраструктура, частные домовладения.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
