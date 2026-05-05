В Запорожской области два человека пострадали от атак ВСУ за сутки.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в Запорожской области за сутки от атак ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

В городе Васильевке в результате атаки по частному домовладению пострадали мужчина 1969 года рождения и девушка 2002 года рождения — оба доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, написал губернатор.