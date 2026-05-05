Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал алогичными заявления о возможном посредничестве ЕС в урегулировании конфликта на Украине.
- ЕС, по словам Мирошника, не может рассматриваться как нейтральная сторона из-за своего финансового и военного участия в конфликте.
- Москва будет готова рассмотреть позицию ЕС по мирному урегулированию конфликта, если таковая будет сформирована и высказана Брюсселем.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ЕС несет финансовое бремя в боевых действиях на Украине, любые заявления о возможном посредничестве Брюсселя в урегулировании конфликта алогичны, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Евросоюз предпринял массу усилий для того, чтобы ни в каком качестве не рассматриваться как нейтральная сторона. А это основное требование для ведения или посредничества при переговорном процессе. ЕС сегодня взял на себя финансовое и военное обеспечение продолжения военных действий и кровопролития на Украине. Поэтому в данном случае совершенно алогична даже постановка вопроса о том, что непосредственные участники, спонсоры и стимуляторы процесса могут выступать в качестве посредников для ведения диалога", - сообщил он "Известиям".
Украина не показывает стремления к миру, заявил Мирошник
30 апреля, 02:17