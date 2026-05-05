Мирошник назвал заявления о посредничестве ЕС по Украине алогичными - РИА Новости, 05.05.2026
04:55 05.05.2026 (обновлено: 04:56 05.05.2026)
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал алогичными заявления о возможном посредничестве ЕС в урегулировании конфликта на Украине.
  • ЕС, по словам Мирошника, не может рассматриваться как нейтральная сторона из-за своего финансового и военного участия в конфликте.
  • Москва будет готова рассмотреть позицию ЕС по мирному урегулированию конфликта, если таковая будет сформирована и высказана Брюсселем.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ЕС несет финансовое бремя в боевых действиях на Украине, любые заявления о возможном посредничестве Брюсселя в урегулировании конфликта алогичны, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Евросоюз предпринял массу усилий для того, чтобы ни в каком качестве не рассматриваться как нейтральная сторона. А это основное требование для ведения или посредничества при переговорном процессе. ЕС сегодня взял на себя финансовое и военное обеспечение продолжения военных действий и кровопролития на Украине. Поэтому в данном случае совершенно алогична даже постановка вопроса о том, что непосредственные участники, спонсоры и стимуляторы процесса могут выступать в качестве посредников для ведения диалога", - сообщил он "Известиям".
По его словам, со стороны ЕС ни разу не было никаких реалистичных предложений по мирному урегулированию конфликта. Тем не менее, если в теории Брюссель все же решит сформировать единую позицию и публично ее высказать, Москва будет готова ее рассмотреть.
