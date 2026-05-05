Власти Чувашии окажут помощь семьям погибших и пострадавшим от атаки БПЛА
16:46 05.05.2026 (обновлено: 16:58 05.05.2026)
Власти Чувашии окажут помощь семьям погибших и пострадавшим от атаки БПЛА

Вид на Чебоксары. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Чувашии окажут помощь семьям погибших и пострадавшим от массовой атаки БПЛА.
  • Глава республики Олег Николаев взял этот вопрос на особый контроль.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Власти Чувашии окажут семьям погибших и пострадавшим в результате массовой атаки БПЛА ВСУ всю необходимую поддержку, сообщил глава республики Олег Николаев.
"Республика окажет семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку - этот вопрос на моем особом контроле", - написал Николаев в своем канале на платформе "Макс".
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев заявил о повторных ударах по Чебоксарам. Двое погибли. Еще 32 человека пострадали, среди них один ребенок. Повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.
РоссияПроисшествияОлег Николаев (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
