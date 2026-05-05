Власти Чувашии окажут помощь семьям погибших и пострадавшим от атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Чувашии окажут помощь семьям погибших и пострадавшим от массовой атаки БПЛА.
- Глава республики Олег Николаев взял этот вопрос на особый контроль.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Власти Чувашии окажут семьям погибших и пострадавшим в результате массовой атаки БПЛА ВСУ всю необходимую поддержку, сообщил глава республики Олег Николаев.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев заявил о повторных ударах по Чебоксарам. Двое погибли. Еще 32 человека пострадали, среди них один ребенок. Повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.
