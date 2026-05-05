Риторика о размещении ЯО в ЕС увеличивает риски для Европы, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Риторика о размещении ядерного оружия в странах ЕС увеличивает риски для Европы, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
- Ранее постпред при ООН Геннадий Гатилов заявил, что появление ЯО в неядерных странах Европы создает риски национальной безопасности России.
- Блохин отметил, что тема принятия решения об использовании ядерного оружия остается табуированной.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Риторика о размещении ядерного оружия в странах Евросоюза автоматически увеличивает риски и для самой Европы, поскольку непонятно, кто должен будет взять на себя ответственность за его использование: страна, разместившая это оружие, или же страна, на чьей территории оно размещено, поделился мнением с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов ранее сообщил "Известиям", что размещение ядерного оружия в неядерных странах Европы, включая Финляндию, создает риски нацбезопасности России, в то время как отказ неядерных стран от амбиций на его приобретение укрепили бы региональную безопасность.
"Вопрос ключевой: кто будет принимать решение и использовать это ядерное оружие? Страна, которая размещает, или тот, на чьей территории размещено это оружие? Риски автоматически увеличиваются (для ЕС - ред.), но тема эта до сих пор табуирована, потому что принять решение использовать ядерное оружие - это совсем другая риторика", - сказал Блохин.
