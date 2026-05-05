Риторика о размещении ЯО в ЕС увеличивает риски для Европы, считает эксперт

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Риторика о размещении ядерного оружия в странах Евросоюза автоматически увеличивает риски и для самой Европы, поскольку непонятно, кто должен будет взять на себя ответственность за его использование: страна, разместившая это оружие, или же страна, на чьей территории оно размещено, поделился мнением с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.