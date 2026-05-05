Синоптик предупредил жителей Москвы о скором похолодании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- К концу недели в Москве может похолодать на десять градусов, предупредил синоптик Александр Голубев.
- Ожидается температура до +15 градусов, дожди и облачность.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Похолодание на 10 градусов ждет Москву к концу недели, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
Ранее сообщалось, что в Москве из-за теплых воздушных масс возможны осадки с грозами 5, 6 и 7 мая в середине дня, но с температурой до +27 градусов.
"Несмотря на три дня тепла, с 8 мая и до конца недели ожидается похолодание, дожди и облачность в Москве. Прогнозируется уменьшение температуры воздуха на 10 градусов, и цифры на термометре достигнут отметки до +15 градусов тепла", - сказал Голубев.
Синоптик объяснил, что такие "погодные качели" связаны с холодным атмосферным фронтом, который придет в столицу 7 мая, именно из-за него все погодные явления, включая ветер, будут ощутимо холодными для москвичей.