Синоптик предупредил жителей Москвы о скором похолодании

10:37 05.05.2026 (обновлено: 10:38 05.05.2026)
Синоптик Голубев: к концу недели в Москве ожидается похолодание на 10 градусов

Прогулочный теплоход на Москве-реке. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Похолодание на 10 градусов ждет Москву к концу недели, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
Ранее сообщалось, что в Москве из-за теплых воздушных масс возможны осадки с грозами 5, 6 и 7 мая в середине дня, но с температурой до +27 градусов.
"Несмотря на три дня тепла, с 8 мая и до конца недели ожидается похолодание, дожди и облачность в Москве. Прогнозируется уменьшение температуры воздуха на 10 градусов, и цифры на термометре достигнут отметки до +15 градусов тепла", - сказал Голубев.
Синоптик объяснил, что такие "погодные качели" связаны с холодным атмосферным фронтом, который придет в столицу 7 мая, именно из-за него все погодные явления, включая ветер, будут ощутимо холодными для москвичей.
ОбществоМоскваРоссияАлександр Голубев (метеоролог)Гидрометцентр
 
 
