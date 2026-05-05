Вторник стал самым теплым днем с начала года в Москве, сообщил синоптик

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вторник стал самым теплым днем с начала года в Москве, температура поднялась до плюс 25,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Недолго понедельник был на первой строчке в списке самых теплых дней с начала года, он уже уступил место дню сегодняшнему - температура воздуха, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, превысила 25-градусную отметку (в 16 часов термометр показывал плюс 25,1 градуса)", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик добавил, что в Москве в ближайшие дни не ожидается следующая значимая отметка - плюс 30 градусов.
"Тридцатники" в мае бывают нечасто, в XXI веке было лишь пять маев с температурой выше +30°, да и вероятность того, что после похолодания в конце нынешней недели во второй половине мая вернётся 25-градусное тепло - невелика", - подчеркнул он.