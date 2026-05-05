Вторник стал самым теплым днем с начала года в Москве, сообщил синоптик

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вторник стал самым теплым днем с начала года в Москве, температура поднялась до плюс 25,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Тридцатники" в мае бывают нечасто, в XXI веке было лишь пять маев с температурой выше +30°, да и вероятность того, что после похолодания в конце нынешней недели во второй половине мая вернётся 25-градусное тепло - невелика", - подчеркнул он.