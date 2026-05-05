16:39 05.05.2026 (обновлено: 17:10 05.05.2026)
Водителей призвали быть внимательными на дорогах в Москве из-за непогоды

Москва. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Водителям стоит быть внимательными на дорогах во вторник в Москве из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Синоптики до конца дня прогнозируют грозу, дождь и сильный ветер. Водителям стоит быть особенно внимательными: не отвлекаться на телефон во время движения. Избегать резких маневров. Не парковать автомобиль вблизи деревьев и шатких конструкций. Заранее снижать скорость перед пешеходными переходами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пешеходам стоит дожидаться полной остановки автомобиля перед тем, как переходить дорогу. Из-за дождя видимость на дорогах может ухудшаться.
