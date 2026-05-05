Москвичей призвали быть внимательными на улице во вторник из-за непогоды

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Жителям Москвы стоит быть внимательными на улице во вторник на фоне непогоды, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 18.00 пятого мая в столице ожидаются сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, местами гроза. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал РИА Новости, что кратковременные дожди и возможные локальные грозы ожидают москвичей во вторник, температура в столице поднимется до плюс 26 градусов.
