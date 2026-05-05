Синоптик рассказал, задержатся ли майские холода в Москве - РИА Новости, 05.05.2026
13:30 05.05.2026 (обновлено: 13:31 05.05.2026)
Синоптик рассказал, задержатся ли майские холода в Москве

Голубев: прохладная погода в Москве может задержаться и на следующую неделю

Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве с 8 мая ожидается похолодание, температура снизится до 15–17 градусов тепла.
  • По словам синоптика Александра Голубева, такая погода может задержаться и на следующую неделю.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Прохладная погода, ожидаемая в Москве к праздникам, может задержаться и на следующую неделю, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
Синоптик напомнил, что в столице с 8 мая начнется похолодание, температура снизится до 15-17 градусов тепла.
"По предварительным данным, которые будут уточняться, не исключено, что холода в Москве задержатся и на следующей неделе, поэтому некоторые СМИ поторопились, назвав этот май летним", - рассказал Голубев.
ОбществоМоскваРоссияАлександр Голубев (метеоролог)Гидрометцентр
 
 
