Синоптик предупредил о похолодании и скором ухудшении погоды - РИА Новости, 05.05.2026
10:49 05.05.2026 (обновлено: 11:07 05.05.2026)

Синоптик предупредил о похолодании и скором ухудшении погоды

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Фонтаны в парке "Ходынское поле"
Фонтаны в парке "Ходынское поле"
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Москвичи достали шорты и открыли летние веранды. Но ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец советует не расслабляться —- уже совсем скоро столица столкнется с резким ухудшением метеоусловий и погода развернется на 180 градусов.
Когда именно это произойдет и насколько сильным будет удар?

Лето пришло — и это рекорд

Два дня назад, 3 мая, до центральной части России докатилось субтропическое тепло. Дневная температура достигла +21 градуса, что стало новым температурным рекордом для этого дня. Предыдущий максимум (+18,4 °C) продержался два года — он был зафиксирован 3 мая 2024-го.
Вчера, 4-го мая, столичные термометры показывали рекордные цифры. Ночью температура не опускалась ниже +8..+11 градусов, а после обеда официально наступило метеорологическое лето, рассказывает РИА Новости Евгений Тишковец.
Максимальная температура достигнет +20..+23 градусов — это норма для июня, а не для начала мая. Возможен новый температурный рекорд — прежний был установлен в 1990 году и составлял +21,2 градуса.

Чего ждать от мая в целом

"По долгосрочному прогнозу май в Центральной России по температуре в целом ожидается в пределах многолетней нормы климата с небольшим ее превышением на 0,5-1 градус", — сообщает Тишковец РИА Новости.
Для столицы норма мая такая: ночью +7,6 градуса, днем +18,4.
Но вот с осадками ситуация другая. Дождей выпадет на 10% больше нормы в 61 миллиметр за месяц для Москвы. Причем значительная часть этих осадков обрушится на столицу в один день.

В День Победы все изменится

День Победы обещает быть неприятным с метеорологической точки зрения. По предварительным прогнозам, 9 мая на Москву обрушится атлантический циклон с запада.
"Это значит, что метеоусловия резко ухудшатся — и ощутимо похолодает. Ожидается преимущественно пасмурная дождливая ветреная погода", — предупреждает Евгений Тишковец.
С 6 утра до полуночи на столицу прольется до 27 миллиметров осадков. Это 44% месячной нормы — почти половина того, что должно выпасть за весь май. Самый сильный дождь ожидается во второй половине дня и особенно вечером. Ветер усилится до 5-10 метров в секунду, порывы достигнут 12-15 метров в секунду. Направление — юго-восточное и восточное.
Температура резко упадет. "Температура воздуха ночью и утром +5..+10, днем +9..+14, что на пять-шесть градусов прохладнее положенного по климатической норме мая", — отметил Тишковец в беседе с РИА Новости.
Для сравнения: 4 мая днем до +23 градусов, а 9 мая — +14. Разница почти в 10 градусов за пять дней. Из метеорологического лета — обратно в раннюю весну.
 
 
 
