В Курганской области предъявили обвинение двум подросткам по делу о теракте

Краткий пересказ от РИА ИИ
ЧЕЛЯБИНСК, 5 мая - РИА Новости. Следственные органы предъявили обвинение двум 16-летним жителям Курганской области по делу о теракте - они подожгли железнодорожное оборудование, оба арестованы, сообщило Центральное МСУТ СК России.
По данным следствия, в октябре 2025 года двое несовершеннолетних в Telegram вступили в преступный сговор с неустановленным лицом для совершения теракта и за 25 тысяч рублей совершили поджог железнодорожного оборудования в Кургане.
"Следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России двум 16-летним жителям Курганской области предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору). В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Проведены обыски, допросы, назначены экспертизы, устанавливаются заказчики преступления , уточняется в сообщении.
5 ноября 2025, 14:15