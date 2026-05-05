Рейтинг@Mail.ru
В Курганской области предъявили обвинение двум подросткам по делу о теракте - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 05.05.2026 (обновлено: 17:50 05.05.2026)
В Курганской области предъявили обвинение двум подросткам по делу о теракте

Двум подросткам предъявили обвинение после поджога ж/д оборудования в Кургане

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственные органы предъявили обвинение двум 16-летним жителям Курганской области по делу о теракте.
  • Подростки совершили поджог ж/д оборудования в Кургане за 25 тысяч рублей по сговору с неустановленным лицом.
ЧЕЛЯБИНСК, 5 мая - РИА Новости. Следственные органы предъявили обвинение двум 16-летним жителям Курганской области по делу о теракте - они подожгли железнодорожное оборудование, оба арестованы, сообщило Центральное МСУТ СК России.
По данным следствия, в октябре 2025 года двое несовершеннолетних в Telegram вступили в преступный сговор с неустановленным лицом для совершения теракта и за 25 тысяч рублей совершили поджог железнодорожного оборудования в Кургане.
«
"Следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России двум 16-летним жителям Курганской области предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору). В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Проведены обыски, допросы, назначены экспертизы, устанавливаются заказчики преступления , уточняется в сообщении.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Кургане подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге
5 ноября 2025, 14:15
 
ПроисшествияРоссияКурганская областьКурганСледственный комитет России (СК РФ)Telegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала