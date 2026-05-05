В Курганской области предъявили обвинение двум подросткам по делу о теракте

ЧЕЛЯБИНСК, 5 мая - РИА Новости. Следственные органы предъявили обвинение двум 16-летним жителям Курганской области по делу о теракте - они подожгли железнодорожное оборудование, оба арестованы, сообщило Центральное МСУТ СК России.

По данным следствия, в октябре 2025 года двое несовершеннолетних в Telegram вступили в преступный сговор с неустановленным лицом для совершения теракта и за 25 тысяч рублей совершили поджог железнодорожного оборудования в Кургане.