Работы по высадке цветов на городских клумбах стартовали в Подмосковье

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специалисты коммунальных служб Подмосковья приступили к высадке цветов на территории Подмосковья с наступлением устойчивых положительных температур, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору по региону.
Растения появятся на общественных пространствах, центральных улицах муниципалитетов, в парках и скверах, вдоль дорог. В числе растений — цинерария, калибрахоа, анютины глазки, а также другие цветы.
При этом работа не ограничивается только высадкой цветов. Специалисты уделяют особое внимание деревьям. Стволы покрывают специальной краской, так как побелка выполняет защитную функцию от вредителей и предотвращает болезни.
В преддверии празднования Дня Победы основной акцент специалисты также делают на подготовке к празднику памятных мест и мемориалов. Здесь также высаживают цветочные композиции и облагораживают клумбы.