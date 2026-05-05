Серия мероприятий "Неделя Победы" стартовала в парках Подмосковья

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Во вторник в парках Московской области стартовала "Неделя Победы" — серия мероприятий, приуроченных к 9 Мая и проходящая в рамках областного проекта "Подвиг. Победа. Память", программа продлится до 8 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Гости посетят лекции "Подвиг в деталях" и показательные выступления "Марш Победы", присоединятся к литературному чтению патриотических произведений, примут участие в творческих мастер-классах и других активностях.

В первый же день акция "Победный май" состоялась более чем в 35 парках. Например, в Центральном парке Победы Долгопрудного в 16:00 прочитали лекцию об истории Великой Отечественной войны и провели мастер-класс, где гости сделали открытки с портретами ветеранов. В щелковском парке "Детский городок" запланирован мастер-класс по изготовлению окопных свечей. В Центральном городском парке Королева в 20:00 покажут фильм "Летчик".

6 мая более чем в 25 парках региона пройдет акция "Дань памяти Победе". Городской парк Краснознаменска в 9:40 ждет гостей на викторину о Великой Отечественной войне, где все желающие смогут также принять участие в музыкальном лото "Песни военных лет". В 16:00 в парке "Сестрорецкий" в Клину начнутся акция "Вальс Победы" и мастер-класс "Письмо солдату". В это же время в парке Мира Коломны состоится кинопоказ документального фильма "Неубиваемый".

7 мая тематическое мероприятие "Поэты Победы" охватит более 35 парков. В можайском парке "Ривьера" в 10:00 все желающие смогут присоединиться к спортивным состязаниям "За доблесть!", посетить творческий мастер-класс по созданию броши и исполнить военные песни в зоне открытого микрофона. В 17:00 парк "Вербилки" Талдомского городского округа проведет литературное чтение "Помним. Славим. Гордимся!", где посетители также смогут сделать тематическую открытку и прочитать стихи. А в 17:30 парк усадьбы Кривякино в Воскресенске приглашает гостей на праздничную поэтическо-концертную программу.

Финальный день, 8 мая, объявлен "Вечером памяти" — к нему присоединятся более 30 парков Московской области. В 16:00 парк усадьбы Фряново в городском округе Щелково проведет мастер-класс по созданию свечи памяти и праздничную программу "Подвиг. Победа. Память". В 20:00 в Зарайском центральном парке пройдет акция "Свеча памяти". Также парк культуры и отдыха Жуковского приглашает всех желающих принять участие в песенном флешмобе.