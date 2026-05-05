Рейтинг@Mail.ru
Многофункциональные центры Подмосковья подготовили программу к 9 Мая - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:58 05.05.2026
Многофункциональные центры Подмосковья подготовили программу к 9 Мая

Многофункциональные центры Подмосковья подготовили программу к годовщине Победы

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПодготовка к празднованию Дня Победы
Подготовка к празднованию Дня Победы - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Подготовка к празднованию Дня Победы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Московской области подготовили программу к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
До 10 мая во всех офисах пройдут выставки, акции памяти и другие мероприятия.
"День Победы – это праздник, который объединяет поколения. Посетители МФЦ смогут увидеть историю не на страницах учебников, а в подлинных письмах и фронтовых документах", — приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник.
Она добавила, что это возможность для каждого жителя Подмосковья на мгновение остановиться в повседневной суете и почувствовать личную связь с поколением победителей.
Центральный государственный архив Московской области в офисах МФЦ организовал выставки документов времен Великой Отечественной войны. В холлах МФЦ города Жуковского и городского округа Подольска на цифровых экранах будут транслироваться экспозиции "Бронепоезд „Москвич“" и "Документальное наследие подвига подольских курсантов".
В Одинцове, Шатуре и Пушкине развернутся передвижные выставки "Без срока давности", посвященные сохранению памяти о трагедии мирного населения.
Жители Солнечногорска, Красногорска, Рузы, Видного, Мытищ и Орехово-Зуевского городского округа смогут увидеть фронтовые письма, газеты военных лет, протоколы заседаний исполкомов райсоветов об организации работы госпиталей и фотографии.
"Мы подготовили насыщенную программу: от раздачи георгиевских ленточек до экспозиций архивных документов. Это наш вклад в сохранение памяти о великом подвиге и способ выразить бесконечную благодарность ветеранам Московской области", – добавила Куртяник.
В течение праздничной недели во всех офисах "Мои документы" Подмосковья пройдут традиционные мероприятия: акция "Окна Победы", памятные фотозоны, стенды, выставки детских рисунков и трансляции роликов "Бессмертного полка". Также сотрудники МФЦ организуют адресные поздравления и выезды к ветеранам для оказания необходимых услуг и вручения подарков.
Кроме того, в рамках акции "Сохраним историю вместе" жители Московской области могут передать в МФЦ личные архивы времен Великой Отечественной войны: фронтовые письма, фотографии, извещения, газетные вырезки и карточки. Все переданные оригиналы будут направлены на вечное хранение в государственный архив, а владельцы получат цифровые копии документов для семейного архива.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПодольскЖуковскийДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала