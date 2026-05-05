Многофункциональные центры Подмосковья подготовили программу к 9 Мая

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Московской области подготовили программу к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

До 10 мая во всех офисах пройдут выставки, акции памяти и другие мероприятия.

"День Победы – это праздник, который объединяет поколения. Посетители МФЦ смогут увидеть историю не на страницах учебников, а в подлинных письмах и фронтовых документах", — приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник.

Она добавила, что это возможность для каждого жителя Подмосковья на мгновение остановиться в повседневной суете и почувствовать личную связь с поколением победителей.

Центральный государственный архив Московской области в офисах МФЦ организовал выставки документов времен Великой Отечественной войны. В холлах МФЦ города Жуковского и городского округа Подольска на цифровых экранах будут транслироваться экспозиции "Бронепоезд „Москвич“" и "Документальное наследие подвига подольских курсантов".

В Одинцове, Шатуре и Пушкине развернутся передвижные выставки "Без срока давности", посвященные сохранению памяти о трагедии мирного населения.

Жители Солнечногорска, Красногорска, Рузы, Видного, Мытищ и Орехово-Зуевского городского округа смогут увидеть фронтовые письма, газеты военных лет, протоколы заседаний исполкомов райсоветов об организации работы госпиталей и фотографии.

"Мы подготовили насыщенную программу: от раздачи георгиевских ленточек до экспозиций архивных документов. Это наш вклад в сохранение памяти о великом подвиге и способ выразить бесконечную благодарность ветеранам Московской области", – добавила Куртяник.

В течение праздничной недели во всех офисах "Мои документы" Подмосковья пройдут традиционные мероприятия: акция "Окна Победы", памятные фотозоны, стенды, выставки детских рисунков и трансляции роликов "Бессмертного полка". Также сотрудники МФЦ организуют адресные поздравления и выезды к ветеранам для оказания необходимых услуг и вручения подарков.