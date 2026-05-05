Почти 20 тысяч жителей Подмосковья обучились в школах будущих родителей

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Почти 20 тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в школах будущих родителей в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Так, пары, которые готовятся к пополнению в семье, могут пройти обучение в школах будущих родителей региона. В них занятия ведут опытные специалисты, включая неонатологов, акушер-гинекологов, пренатальных психологов, а также консультантов по грудному вскармливанию.

Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что появление ребенка меняет жизнь молодой семьи. У будущих родителей может возникнуть масса вопросов о подготовке к родам, уходе за ребенком, этапах развития малыша, послеродовом восстановлении.

"Поэтому в Подмосковье при роддомах и перинатальных центрах работают школы будущих родителей, где можно бесплатно получить квалифицированную помощь. С начала года обучение в них прошли почти 20 тысяч будущих мам и пап", — цитирует пресс-служба Забелина.

Ознакомиться с расписанием занятий школ будущих родителей можно на сайтах медицинских организаций, а также в их социальных сетях.