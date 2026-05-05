В реабилитационные центры Подмосковья поставят 300 единиц оборудования

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Порядка 300 единиц современного оборудования поставят в 24 реабилитационных центра Подмосковья в 2026 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"У нас при поддержке президента работает центр имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде, где проходят реабилитацию участники СВО со всей страны и ребята с проблемами зрения и слуха. В этом году мы дополнительно закупили туда самое современное оборудование. В центре "Ясенки" в Подольске по просьбе бойцов открыли новый бассейн, регулярно дооснащаем другие центры. Всего в этом году планируем поставить почти 300 единиц оборудования в 24 реабилитационных центра Подмосковья", - сказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона.

Так, согласно сообщению, в специализированный центр имени А. И. Мещерякова уже поступили система "Робоспайн" и бесконтактная ванна "Акварелакс". Год назад эту технику привезли туда для апробации, и после того, как испытания подтвердили ее высокую эффективность, аппараты были закуплены для постоянного использования.

В числе других новинок — многофункциональная стабилоплатформа, разработанная для полного цикла реабилитации и укрепления мышц. Аппарат уникален тем, что сопровождает пациента на всех этапах: от начальной диагностики и первых шагов до серьезных силовых нагрузок. В текущем году такие платформы поступят в четыре организации: Семейный центр "Дмитровский", комплексные центры Воскресенска, Серпухова и Одинцова.

А комплексные центры Павловского Посада и Раменского оснастят шагательными тренажерами типа "Имитрон". Они предназначены для механотерапии ног и способны имитировать процесс ходьбы, даже если пациент пока не может передвигаться самостоятельно.