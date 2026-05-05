Рейтинг@Mail.ru
В реабилитационные центры Подмосковья поставят 300 единиц оборудования - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
10:38 05.05.2026
В реабилитационные центры Подмосковья поставят 300 единиц оборудования

Около 300 единиц оборудования поставят в реабилитационные центры Подмосковья

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиВ реабилитационные центры Подмосковья поставят 300 единиц оборудования
В реабилитационные центры Подмосковья поставят 300 единиц оборудования - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В реабилитационные центры Подмосковья поставят 300 единиц оборудования
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Порядка 300 единиц современного оборудования поставят в 24 реабилитационных центра Подмосковья в 2026 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"У нас при поддержке президента работает центр имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде, где проходят реабилитацию участники СВО со всей страны и ребята с проблемами зрения и слуха. В этом году мы дополнительно закупили туда самое современное оборудование. В центре "Ясенки" в Подольске по просьбе бойцов открыли новый бассейн, регулярно дооснащаем другие центры. Всего в этом году планируем поставить почти 300 единиц оборудования в 24 реабилитационных центра Подмосковья", - сказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона.
Так, согласно сообщению, в специализированный центр имени А. И. Мещерякова уже поступили система "Робоспайн" и бесконтактная ванна "Акварелакс". Год назад эту технику привезли туда для апробации, и после того, как испытания подтвердили ее высокую эффективность, аппараты были закуплены для постоянного использования.
В числе других новинок — многофункциональная стабилоплатформа, разработанная для полного цикла реабилитации и укрепления мышц. Аппарат уникален тем, что сопровождает пациента на всех этапах: от начальной диагностики и первых шагов до серьезных силовых нагрузок. В текущем году такие платформы поступят в четыре организации: Семейный центр "Дмитровский", комплексные центры Воскресенска, Серпухова и Одинцова.
А комплексные центры Павловского Посада и Раменского оснастят шагательными тренажерами типа "Имитрон". Они предназначены для механотерапии ног и способны имитировать процесс ходьбы, даже если пациент пока не может передвигаться самостоятельно.
В 2026 году для реабилитационных центров Подмосковья также будут приобретены: игровые наборы Монтессори и Фребеля, сенсорные и балансировочные мостики, мультисенсорные речевые тренажеры, диагностические комплексы и методики исследования интеллекта, программно-аппаратные комплексы для коррекции речи и развития ритма, спортивные мячи для слабовидящих и многое другое реабилитационное и развивающее оборудование.
Кратковременный стационар - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Лечение в кратковременных стационарах прошли 20 тыс жителей Подмосковья
29 апреля, 14:25
 
Новости ПодмосковьяВоскресенскАндрей ВоробьевПодольскМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала