Без спешки и толпы: красивые и недооцененные города Подмосковья

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Раскрученным Коломне или Сергиеву Посаду эти города не конкуренты, но там точно стоит задержаться на пару часов или полдня. Что не пропустить в однодневной поездке в Солнечногорск, Клин, Каширу, Дмитров и Серпухов — в материале РИА Новости.

Кашира

Один из старейших городов Подмосковья впервые был упомянут в 1356 -м в духовной грамоте Ивана II — сына Ивана Калиты. Впрочем, люди тут жили и раньше: вокруг города — более 30 законсервированных археологами территорий. Правда, название места писалось через букву "о", не от реки Каширки, а от тюркского "кош" — стан.

Кашира — уютная. Прогуляйтесь по главной улице — Советской. Там стоит Введенская церковь с часами на колокольне. Куранты, как называют их местные, показывают время на четыре стороны света. А еще с колокольни можно увидеть панораму города.

В Пушкинском сквере установлен памятник поэту. Рядом скульптура стрельца — символ подвига каширских воинов в 1572-м, когда 200 человек удерживали направлявшееся к Москве многотысячное турецко‑крымское войско. Носок сапога начищен до блеска: туристы загадывают желание.

В старинной водонапорной башне — хлебная лавка. Там можно купить вкуснейшую выпечку и гастросимвол Каширы — пряник из песочного теста в виде яблока. В этих местах всегда были фруктовые сады.

На Советской — краеведческий музей, разместившийся в здании в стиле модерн. Экспонаты — археологические находки, предметы быта. А еще здесь есть необычная выставка: единственный в мире интерактивный Музей серебристых облаков, посвященный ученому‑астроному Николаю Гришину. Серебристые облака, самые высокие в атмосфере, — редкое красивое явление природы, которое можно наблюдать с мая по август севернее 50‑го градуса широты.

Еще в городе красивая обустроенная набережная Оки, есть кафе и пляж — летом можно купаться.

Расстояние от Москвы: 93 километра.

Как добраться: электричка с Павелецкого вокзала, время в пути — два часа.

Клин

В Клину туристы обычно посещают два музея: Петра Ильича Чайковского и новогодней игрушки "Клинское подворье".

Чайковский снимал в городе дом, где написал музыку к балетам "Щелкунчик" и "Спящая красавица", операм "Иоланта" и "Пиковая дама". Здание потом выкупил его брат Модест, он сохранил вещи и ноты композитора, рояль Петра Ильича, его кровать и мебель.

Рядом — концертный зал, где в начале июля проводится фестиваль искусств имени Чайковского. Вокруг ухоженный парк, в центре — памятник композитору.

В несезон можно провести время без суеты и толпы в музее новогодней игрушки. Его девиз: "Новый год — круглый год!". В 12 залах даже летом представлены украшенные елки, фигурки и гирлянды разных эпох из стекла, картона, фарфора, бумаги, фольги. В витринах — старинные шары, звезды, птицы, плоские картонажные фигурки, которые раньше посылали родственникам в почтовых конвертах.

В центре города стоит зайти в Торговые ряды, чтобы купить сувениры, и в Троицкий собор, построенный в XIX веке.

Расстояние от Москвы: 67 километров.

Как добраться: электричка с Ленинградского вокзала, время в пути — около часа.

Серпухов

Долгое время город был форпостом Московского княжества. Впервые он упоминается в документах 1336 года. В эпоху Петра Серпухов превратился в ремесленный и торговый центр. Тут были кожевенные и кирпичные заводы, суконные мануфактуры.

Туристы начинают изучать его с Соборной горы — территории кремля. Со смотровой площадки можно увидеть панораму города.

Из построек крепости сохранились лишь Троицкий собор с шатровой колокольней, фрагмент стены, часть Высоцкой башни.

В Музее барина гости знакомятся с бытом зажиточных крестьян. В Музее кукол — с коллекцией интерьерных клоунов и антикварных красавиц в ярких платьях. В Историко-художественном внимания заслуживает коллекция работ Левитана, Айвазовского, Рериха, Верещагина.

В жаркий день отправляйтесь на набережную. В месте слияния Оки и Нары на деревянных настилах — кафе, качели, спортплощадки. Неподалеку — пляж.

Расстояние от Москвы: 105 километров.

Как добраться: электричка с Курского вокзала идет около полутора часов. На "Ласточке" можно добраться минут на 20 быстрее. Столько же — на автобусе от метро "Лесопарковая".

Солнечногорск

Этот город несколько веков был первой ямской станцией на пути меж двух столиц. Обязательное к посещению место — "Путевой дворец", сейчас это музейно-выставочный центр. В экспозиции — предметы быта местных дворян, купцов и крестьян, есть ямщицкие сани, старинные саквояжи.

Неподалеку от Солнечногорска — две известные усадьбы. В Середниково ребенком проводил каникулы Михаил Лермонтов. В Шахматово часто гостил у деда Александр Блок. Сейчас там музеи, а вокруг — красивые, ухоженные сады.

В жаркий день можно отправиться на центральный городской пляж на озере Сенеж. Там красивая набережная и хорошая инфраструктура для желающих поплавать: есть спасательная вышка, теневые навесы, кабинки для переодевания.

Расстояние от Москвы: 72 километра.

Как добраться: электричка с Ленинградского вокзала идет чуть больше часа до станции Подсолнечная. На автобусе — час от метро "Водный стадион".

Дмитров

Главный туробъект города, основанного в 1154-м и названного в честь сына Юрия Долгорукого, — крепость XII века. В кремле сохранились красивый Успенский собор, остатки средневекового вала.

Оттуда открывается панорамный вид на исторический центр с дворянскими и купеческими особняками, Елизаветинскую церковь, улицу Кропоткинскую. Это местный Арбат с необычными скульптурами — фигурами горожан XVIII века.

Неподалеку от кремля — Музей лягушек, они считаются символом города. Рядом — Дом-музей ученого-географа Петра Кропоткина и Борисоглебский мужской монастырь со святым источником.

Расстояние от Москвы: около 80 километров.