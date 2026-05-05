14:54 05.05.2026
Глава ПМР рассказал, почему жители республики уважают миротворцев

© РИА Новости / Артем Кулекин
Миротворец ВС РФ у КПП МС на трассе Бендеры-Кишинёв в Приднестровье
Миротворец ВС РФ у КПП МС на трассе Бендеры-Кишинёв в Приднестровье. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что 90% жителей Приднестровья положительно оценивают роль миротворцев.
  • Он подчеркнул, что миротворцы являются гарантом мира в Приднестровье и будут выполнять свою миссию до полного урегулирования конфликта.
ТИРАСПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Миротворцев в Приднестровье поддерживают и уважают, потому что они сохраняют и поддерживают мир в регионе, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Недавно опрос проводили – отношение людей к миротворцам. И 90% людей положительно оценивают роль миротворцев на берегах Днестра. Почему? Да потому что (они поддерживают) мир", - сказал Красносельский журналистам.
По его словам, простым людям нужна не политизация, а результат. "Результат – это мир на берегах Днестра... формирует положительное отношение народа к миротворцам", - отметил приднестровский лидер. Он полагает, что действующая миротворческая операция должна быть продолжена до полного урегулирования. "В этой сложной геополитической ситуации, в которой мы оказались, для нас миротворцы есть и остаются гарантом мира в Приднестровье. И, естественно, они будут выполнять свою миссию согласно соглашению до полного, всеобъемлющего, справедливого – подчеркиваю, справедливого – решения данного конфликта", - подчеркнул Красносельский.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
