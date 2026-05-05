В Петербурге катер столкнулся с опорой моста

12:00 05.05.2026
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram — Катер, столкнувшийся с опорой моста в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после столкновения катера с пассажирами с опорой моста в Санкт-Петербурге, число пострадавших устанавливается, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"В средствах массовой информации сообщается, что утром 5 мая в акватории канала Грибоедова в городе Санкт-Петербурге маломерное судно – катер с пассажирами на борту, столкнулся с опорой моста. Число пострадавших и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России организована процессуальная проверка. В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (статья 263 УК РФ), сообщает ведомство.
