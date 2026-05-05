Профессор объяснил, как проверить пенсию и добиться перерасчета

Сначала нужно получить выписку из лицевого счета на "Госуслугах" или сайте Социального фонда и сверить её с трудовой книжкой.

"Проверьте, учтен ли "советский" стаж, периоды ухода за детьми, нет ли пропусков. При расхождениях обращайтесь в клиентскую службу СФР с заявлением и подтверждающими документами", — советует профессор.

Если фонд ошибся, перерасчет сделают с момента назначения пенсии — без ограничения срока. При отказе или несогласии с результатом можно требовать копию расчета, а затем обращаться в прокуратуру или суд. Практика показывает, что суды почти всегда встают на сторону пенсионеров при наличии документов.