Профессор объяснил, как проверить пенсию и добиться перерасчета - РИА Новости, 05.05.2026
03:18 05.05.2026
Профессор объяснил, как проверить пенсию и добиться перерасчета

Профессор Виноградов: пенсия может быть занижена из-за ошибок в данных СФР

Информационный стенд в ПФР в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Данные о стаже и заработке в Социальном фонде могут быть неточными, что приводит к занижению пенсии.
  • Для проверки пенсии необходимо получить выписку из лицевого счета на «Госуслугах» или сайте Социального фонда и сверить ее с трудовой книжкой.
  • При обнаружении расхождений следует обращаться в клиентскую службу СФР с заявлением и подтверждающими документами.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Данные о стаже и заработке в Социальном фонде не всегда точны: ошибки ведут к занижению пенсии. О том, как это исправить, агентству “Прайм” рассказал профессор НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Сначала нужно получить выписку из лицевого счета на "Госуслугах" или сайте Социального фонда и сверить её с трудовой книжкой.
"Проверьте, учтен ли "советский" стаж, периоды ухода за детьми, нет ли пропусков. При расхождениях обращайтесь в клиентскую службу СФР с заявлением и подтверждающими документами", — советует профессор.
Если фонд ошибся, перерасчет сделают с момента назначения пенсии — без ограничения срока. При отказе или несогласии с результатом можно требовать копию расчета, а затем обращаться в прокуратуру или суд. Практика показывает, что суды почти всегда встают на сторону пенсионеров при наличии документов.
