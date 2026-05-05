17:23 05.05.2026
Японский депутат оценил участие Трампа в переговорах России и Украины

Японский политик Мунэо Судзуки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японский депутат Мунэо Судзуки считает позицию президента США Дональда Трампа "чрезвычайно важной" для переговорного процесса между Россией и Украиной.
  • Судзуки признал, что в настоящее время прогресса в переговорах нет из-за ситуации вокруг Ирана.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Депутат и глава комитета верхней палаты парламента Японии по изучению международных проблем Мунэо Судзуки считает позицию президента США Дональда Трампа "чрезвычайно важной" для переговорного процесса между РФ и Украиной.
"Кто-то должен вмешаться и остановить это. Сейчас эту роль играет господин Трамп, поэтому в этом смысле, я думаю, позиция г-на Трампа чрезвычайно важна, и в соответствии с этим велись различные переговоры", - заявил он на встрече с журналистами.
При этом Судзуки признал, что в настоящее время прогресса нет, так как возникла ситуация вокруг Ирана.
