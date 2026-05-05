15:12 05.05.2026 (обновлено: 15:29 05.05.2026)
Морская блокада Ирана остается в полной силе, заявил Хегсет

© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. 5 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что морская блокада иранских портов остается в полной силе.
  • Американские корабли при поддержке истребителей, вертолетов, БПЛА и самолетов задействованы в обеспечении безопасного прохода гражданских судов, кроме иранских.
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что морская блокада иранских портов на текущий момент остается в полной силе.
"Наша морская блокада остается в полной силе", - сказал он во вторник журналистам.
По словам Хегсета, американские корабли при поддержке истребителей, вертолетов, БПЛА и самолетов задействованы в обеспечении безопасного прохода гражданских судов, кроме иранских.
Хегсет: США в ходе операции в Ормузе не будут нарушать границы Ирана
