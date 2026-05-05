Морская блокада Ирана остается в полной силе, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что морская блокада иранских портов на текущий момент остается в полной силе.
"Наша морская блокада остается в полной силе", - сказал он во вторник журналистам.
По словам Хегсета, американские корабли при поддержке истребителей, вертолетов, БПЛА и самолетов задействованы в обеспечении безопасного прохода гражданских судов, кроме иранских.