Рейтинг@Mail.ru
США не стремятся к ведению боевых действий с Ираном, заявил Хегсет - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 05.05.2026 (обновлено: 15:24 05.05.2026)
США не стремятся к ведению боевых действий с Ираном, заявил Хегсет

Хегсет: операция в Иране имеет сроки, США не стремятся вести боевые действия

© REUTERS / Kevin LamarqueГлава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. 5 мая 2026
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. 5 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. 5 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что операция «Проект Свобода» ограничена по времени.
  • Хегсет заверил, что вооруженные силы США не стремятся к ведению боевых действий с Ираном.
  • Президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что операция "Проект Свобода" ограничена по времени, заверив, что вооруженные силы США не стремятся к ведению боевых действий с Ираном.
"Операция "Проект Свобода" носит оборонительный характер, ограничена по масштабу и продолжительности, а ее единственной задачей является защита мирного коммерческого судоходства от иранской агрессии... Мы не стремимся к конфликту (с Ираном - ред.)", - сказал Хегсет журналистам.
Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.
Силы ВМС США - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Хегсет: США в ходе операции в Ормузе не будут нарушать границы Ирана
Вчера, 15:13
 
В миреСШАИранМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаОрмузский проливДональд ТрампПит Хегсет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала