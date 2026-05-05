США не стремятся к ведению боевых действий с Ираном, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что операция "Проект Свобода" ограничена по времени, заверив, что вооруженные силы США не стремятся к ведению боевых действий с Ираном.
Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.