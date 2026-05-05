Пассажир Ferrari первым покинул машину после ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пассажир Ferrari первым покинул машину после аварии на Зубовском бульваре, в которой участвовал рэпер Navai, следует из видеозаписи, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что спорткар Ferrari, в котором, предварительно, находился рэпер Navai, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы. Сам рэпер, который стал участником ДТП на Зубовском бульваре, рассказал агентству, что чувствует себя хорошо.
На кадрах видно, что через несколько секунд после удара автомобиля о дерево со стороны пассажирской двери выходит мужчина в белой футболке.