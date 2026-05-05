Краткий пересказ от РИА ИИ
- Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько считает, что поддержка европейскими лидерами курса премьер-министра Армении Никола Пашиняна является лестью, чтобы оторвать его страну от России.
- Безпалько утверждает, что европейские лидеры заинтересованы в разжигании конфликта на Кавказе с целью ослабления России.
- Политолог отметил, что европейским лидерам верить нельзя, и привел в качестве примера признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что минские договоренности заключались для того, чтобы вооружить и подготовить Украину к военному конфликту.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Поддержка европейскими лидерами курса премьер-министра Армении Никола Пашиняна является лестью, чтобы оторвать его страну от России, поделился мнением с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
"Это все напоминает лесть, направленную на армянское руководство с определенными целями. Европейские лидеры уж очень заинтересованы в отрыве Армении от России и разжигании конфликта на Кавказе с целью ослабления России и появления еще одного военного конфликта или очага напряженности", - сказал Безпалько.
По его словам, для этого европейцы будут предпринимать массу усилий, в частности по линии военных, дипломатических, специальных служб.
При этом европейским лидерам верить нельзя, отметил эксперт. Он привел в качестве примера признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что минские договоренности заключались для того, чтобы вооружить и подготовить Украину к военному конфликту.