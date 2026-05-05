Европа льстит Пашиняну, чтобы оторвать Армению от России, считает эксперт - РИА Новости, 05.05.2026
17:20 05.05.2026
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Поддержка европейскими лидерами курса премьер-министра Армении Никола Пашиняна является лестью, чтобы оторвать его страну от России, поделился мнением с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Встреча Европейского политического сообщества (ЕПС) стартовала в понедельник в Ереване, параллельно в армянской столице проходит первый саммит Армения - ЕС.
"Это все напоминает лесть, направленную на армянское руководство с определенными целями. Европейские лидеры уж очень заинтересованы в отрыве Армении от России и разжигании конфликта на Кавказе с целью ослабления России и появления еще одного военного конфликта или очага напряженности", - сказал Безпалько.
По его словам, для этого европейцы будут предпринимать массу усилий, в частности по линии военных, дипломатических, специальных служб.
При этом европейским лидерам верить нельзя, отметил эксперт. Он привел в качестве примера признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что минские договоренности заключались для того, чтобы вооружить и подготовить Украину к военному конфликту.
